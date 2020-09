Giá USD hôm nay 25.9.2020: Tiếp tục đà tăng

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm ngày 25.9 thêm 5 đồng/USD so với ngày 24.9, lên 23.223 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, giá đồng bạc xanh tiếp tục tăng thêm 5 đồng/USD, lên 23.190 đồng/USD, cao hơn giá mua USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 15 đồng/USD, ở mức 23.175 đồng/USD. Với mức giá này, có khả năng Ngân hàng Nhà nước không còn mua USD tăng dự trữ ngoại hối.

Các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ổn định, Vietcombank mua vào giá 23.070 đồng/USD, bán ra 23.280 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do tăng thêm 10 đồng/USD, lên 23.190 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.235 đồng/USD. Chênh lệch giá mua và bán USD trên thị trường tự do bị đẩy xa lên 45 - 50 đồng/USD thay vì 10 – 20 đồng/USD cho thấy mức độ rủi ro trên thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,1 điểm, lên 94,35 điểm. Trong phiên giao dịch Mỹ (24.9), USD có lúc tăng lên 94,6 điểm.

Mỹ đã công bố một số thông tin khả quan như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 19.9 ở mức 870.000 đơn, tăng nhẹ so với mức 866.000 đơn của tuần trước đó và trái với dự báo giảm xuống còn 845.000 đơn. Doanh số bán nhà mới tại nước Mỹ ở mức 1,011 triệu căn trong tháng 8, cao hơn so với mức 865.000 căn của tháng 7, đồng thời vượt mạnh so với dự báo ở mức 890.000 căn. Trong bài phát biểu điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell cho rằng nền kinh tế đã phục hồi từ quý 2 nhưng vẫn dưới mức đại dịch Covid-19 và còn nhiều bất ổn. Fed sẽ làm tất cả để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ hơn.