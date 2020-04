Giá USD ngày 26.4: tăng giá sau một tuần

Cuối tuần, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước đứng ở mức 23.272 đồng/USD, tăng thêm 31 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD cũng đã tăng sau một tuần. Cụ thể, Vietcombank giao dịch 23.370 - 23.580 đồng/USD, tăng 70 đồng; Eximbank giao dịch 23.380 - 23.550 đồng/USD, tăng 50 đồng... Tuy nhiên, đồng bạc xanh trên thị trường tự do lại giảm nhẹ khoảng 10 - 15 đồng, xuống 23.520-23.560 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới , đồng bạc xanh trong tuần tiếp tục đi lên khi chỉ số USD-Index đứng ở mức 100,23 điểm, tăng thêm 0,55 điểm. Riêng giá euro vẫn trong xu hướng giảm khi chốt tuần ở mức 1,0817 USD/euro so với 1,0883 USD/euro cuối tuần trước.

Trong nước, giá euro diễn biến ngược nhau. Chẳng hạn Vietcombank giảm giá mua vào 111 đồng còn 24.627 đồng/euro nhưng lại tăng giá bán ra thêm 45 đồng lên 26.034 đồng/euro. Riêng Eximbank giảm 97 - 99 đồng còn mua vào 25.008 đồng/euro và bán ra 25.460 đồng/euro... Đồng euro trên thị trường tự do được giao dịch ở mức 25.400 - 25.450 đồng/euro, giảm 200 đồng so với cuối tuần qua

Tuần này, việc tăng giá của USD chủ yếu từ việc giá dầu lao dốc, trong đó dầu thô tương lai của Mỹ lao xuống mức âm lần đầu tiên trong lịch sử. Vì vậy vào các phiên cuối tuần, giá dầu hồi phục trở lại đẩy giá đồng bạc xanh đi xuống. Nhưng đồng bạc xanh vẫn đạt được lợi nhuận cao trong tuần qua so với đồng euro. Theo Reuters, đồng bảng Anh trong tuần tăng so với USD mặc dù dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Anh chạm mức đáy trong tháng 3 do tác động từ biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19