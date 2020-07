Giá USD ngày 2.7.2020: Giảm đồng loạt trên các thị trường

Ngày 2.7, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 10 đồng, xuống còn 23.225 đồng/USD . Trên thị trường liên ngân hàng chiều ngày 1.7, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại chốt quanh mức 23.200 đồng/USD, giảm 12 đồng/USD so với trước đó. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng của USD ở mức thấp, chẳng hạn kỳ hạn qua đêm 0,19%/năm, 1 tuần 0,27%/năm, 2 tuần 0,38%/năm, 1 tháng 0,65%/năm

Giá USD giao dịch của các ngân hàng thương mại giảm 10 đồng, Vietcombank mua USD còn 23.080 đồng/USD, bán ra 23.290 đồng/USD; Eximbank mua USD với giá 23.110 đồng/USD, bán ra 23.280 đồng/USD... Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm 10 đồng/USD, còn 23.180 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.225 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, giá USD giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,5 điểm, còn 97,12 điểm. Các nhà đầu tư không nắm giữ USD khi Mỹ công bố dữ liệu kinh tế khả quan. Lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ tạo ra 2,37 triệu việc làm trong tháng 6, mặc dù thấp hơn so với dự báo ở mức 2,9 triệu, song điều đáng nói là việc làm phi nông nghiệp (ADP) điều chỉnh dữ liệu tháng 5 thành tăng 3,07 triệu việc làm thay vì mất 2,76 triệu như công bố trước đây. Tiếp theo, chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất tại Mỹ ở mức 52,6% trong tháng 6, tăng so với 49,6% của tháng 5 đồng thời cao hơn dự báo ở mức 49,5% của các chuyên gia.