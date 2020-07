Giá USD ngày 31.7.2020: Trượt sâu khi GDP Mỹ giảm kỷ lục

Ngày 31.7, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 1 đồng so với các ngoại tệ khác, lên 23.213 đồng/USD . Một số ngân hàng giảm giá USD 10 đồng, giá mua USD tại Eximbank còn 23.080 đồng/USD, bán ra 23.250 đồng/USD; Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD… Đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng thêm 10 đồng mỗi USD, mua vào lên 23.167 đồng/USD, bán ra 23.192 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường thế giới giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,9 điểm, còn 92,75 điểm. Mỹ công bố những số liệu kinh tế không mấy khả quan, GDP quý 2 giảm 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mức dự báo là 34,7%. Đây là quý giảm sâu nhất kể từ năm 1947 đến nay của GDP, vượt qua cả mức giảm trong khủng hoảng tài chính 10 năm trước - 8,4% vào quý 4/2008. Ngoài ra, trên thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần kết thúc ngày 25.7 ở mức 1,434 triệu đơn, cao hơn so với 1,422 triệu của tuần trước đó và xấp xỉ dự báo ở mức 1,44 triệu.