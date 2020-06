Giá USD ngày 5.6.2020: Tiếp tục lao dốc

Ngày 5.6, giá USD trên thị trường tự do giảm 10 – 20 đồng/USD, mua vào còn 23.240 đồng/USD, bán ra 23.265 đồng/USD. So với mức đỉnh mà đồng tiền này đạt được hồi tháng 3, lên 24.000 đồng/USD, thì hiện nay giá đã giảm 730 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước ngày 5.6 tăng tỷ giá trung tâm 1 đồng/USD so với ngày 4.6, lên 23.245 đồng/USD. Ngân hàng thương mại giữ USD ở mức thấp, Vietcombank mua USD với giá 23.140 đồng/USD, bán ra 23.350 đồng/USD; Eximbank mua vào 23.160 đồng/USD, bán ra 23.330 đồng/USD… Đồng bạc xanh giao dịch giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng ngày 4.6 giảm nhẹ 4 đồng/USD, còn 23.259 đồng/USD. Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng tăng nhẹ 0,01 – 0,03% ở kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng, lên tương ứng 0,39%/năm và 0,66%/năm; các kỳ hạn còn lại giữ nguyên ở 0,2%/năm qua đêm, 1 tuần 0,29%/năm.

Trên thị trường thế giới , giá USD sụt giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,9 điểm, còn 96,74 điểm, mức giảm tương ứng khoảng 0,5%. Thông tin kinh tế của Mỹ khả quan hơn đã làm USD giảm mạnh do các nhà đầu tư bán ra. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần kết thúc ngày 30.5 vừa được Mỹ công bố ở mức 1,88 triệu đơn, giảm so với mức 2,12 triệu đơn của tuần trước đó và cao hơn dự báo ở con số 1,82 triệu. Như vậy kể từ đầu tháng 3, nước Mỹ đã có 42 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu do dịch Covid-19. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 5 được các nhà kinh tế dự báo ở mức 20%, lớn gấp đôi so với mức thất nghiệp cao nhất của những năm đại khủng hoảng. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định giữ nguyên các mức lãi suất cơ bản từ 0% đến âm 0,5%/năm, đồng thời Hội đồng điều hành của ECB cũng mở rộng chương trình mua trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp lên mức 1.350 tỉ EUR, tăng thêm 600 tỉ so với kế hoạch trước đó. Kế hoạch mua trái phiếu sẽ được triển khai cho tới hết tháng 6 để hỗ trợ nền kinh tế khu vực phục hồi.