Giá USD ngày 7.8.2020: Thị trường tự do tiếp tục lao dốc

Ngày 7.8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm thêm 3 đồng/USD , xuống còn 23.200 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ở mức thấp, Vietcombank mua vào ở mức 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD. Giá USD tự do giảm thêm 10 đồng, xuống còn 23.140 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.180 đồng/USD.

Thị trường USD tự do vẫn khá trầm lắng trong khi vàng biến động mạnh, tăng lên các mức kỷ lục và giá SJC cao hơn thế giới có lúc lên gần 5 triệu đồng/lượng. Những năm trước đây, khi vàng thế giới cao hơn trong nước từ 400.000 đồng/lượng trở lên, giá USD tự do lập tức nhảy múa theo nhưng điều này đã không lặp lại. Vàng miếng SJC do Ngân hàng Nhà nước quản lý, không còn thuộc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC nên nhu cầu mua vàng nguyên liệu sản xuất vàng miếng không còn. Trong khi đó, giá vàng nữ trang và vàng nhẫn sức tiêu thụ kém, dẫn đến giá thấp hơn thế giới từ 800.000 đến 1 triệu đồng/lượng nên thị trường cũng không có nhu cầu USD thanh toán việc mua vàng nguyên liệu.