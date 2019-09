Giá USD tự do giảm mạnh

Giá mua USD tự do giảm 40 đồng, còn 23.170 đồng; bán ra giảm 30 đồng, còn 23.200 đồng. So với đầu tháng 8, giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm 10 - 20 đồng. Các ngân hàng cũng giảm giá USD từ 10 - 20 đồng so với đầu tháng, Vietcombank, Eximbank... mua USD với giá 23.130 - 23.140 đồng, bán ra 23.240 - 23.250 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 54 đồng/USD (tương ứng 0,23%), lên 23.133 đồng/USD. USD trung tâm đã tăng lên ngang bằng với giá mua USD của một số ngân hàng thương mại.