Giá vải thiều kỷ lục, nhà vườn Bắc Giang thắng lớn

Những ngày cuối tháng 6, ông Hoàng Văn Nhịt, nhà ở xóm Dạo Lưới (xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, Bắc Giang) thảnh thơi vào rừng tìm lá thuốc về nấu nước xông hơi, lấy lại sức sau một mùa thu hoạch vải bận rộn. Theo ông Nhịt, mùa vải năm nay ở địa phương “mất mùa kiểu xôi đỗ” (nhà được mùa, nhà mất) và kết thúc khá sớm, cuối tháng 6 rất ít hộ còn vải. Cũng chưa khi nào, nhà vườn trồng vải lại bán hàng sướng như năm nay. Giá vải cao gấp 2 - 3 lần so với năm ngoái, chở ra chợ là thương lái xô đến hỏi mua. Đối với gia đình ông Nhịt, may mắn vườn vải đậu quả sai nên doanh thu từ 160 gốc vải năm nay lên tới 370 triệu đồng. Trừ chi phí, lãi hơn 300 triệu đồng. “Gia đình tôi bán vải từ 16 năm nay nhưng chưa năm nào tiền thu về lại nhiều như năm nay”, ông Nhịt cười phấn khởi.

Ở thôn Chão Cũ (xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang), gia đình ông Đỗ Văn Hành là nhà vườn đầu tiên trồng vải tiêu chuẩn hữu cơ. Vải được doanh nghiệp cam kết thu mua cao hơn mức giá của thương lái Trung Quốc 5.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hỗ trợ bao bì có mã quét, giúp người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc thông tin chi tiết của sản phẩm và nhà vườn. Cũng theo ông Hành, trong năm đầu tiên, đã có khoảng 2.000 túi vải hữu cơ được doanh nghiệp và nhà vườn bán thử nghiệm đã nhận được sự phản hồi, khen ngợi tốt của khách hàng. Đây là tín hiệu để tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích, nâng cao sản lượng của loại vải này trong năm tới.

Cùng trồng vải với ông Hành, con trai ông là Đỗ Văn Phúc cũng cho biết, những loại vải mang đến các điểm cân bán cho thương lái Trung Quốc đều bán với mức giá cao từ 50.000 - 55.000 đồng/kg. Có khoảng 2 ha trồng vải do mất mùa chỉ thu được hơn 10 tấn quả, sản lượng quả chỉ bằng 2/3, nếu so với mùa vụ năm ngoái, nhưng tổng thu nhập đạt trên 600 triệu đồng, doanh thu gấp 3 lần so với năm ngoái. “Chưa có năm nào bán vải sướng như năm nay, mỗi ngày chở bán một xe vải hơn 2 tạ quả là thu về tiền tươi cả chục triệu đồng, chuyến thu cao nhất là 13 triệu đồng”, anh Phúc khoe.