Giá vàng giảm, có nên mua?

Khi giá vàng giảm, hiện tượng vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới lại xuất hiện, thay vì thấp hơn trước đó. Ngày 27.11, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 500.000 đồng/lượng. Mức chênh lệch này tác động phần nào đến giá USD trên thị trường tự do những ngày qua liên tục tăng. Ngày 27.11, giá mua đồng bạc xanh ở mức 23.230 đồng, bán ra 23.245 đồng, tăng 30 - 45 đồng/USD so với tuần trước nhưng lại thấp hơn so với đầu năm từ 20 - 30 đồng. Trong năm 2019, giá USD tự do có xu hướng giảm dần vào những tháng cuối năm, có lúc thấp hơn cả giá USD giao dịch của các ngân hàng thương mại trên thị trường liên ngân hàng, ở mức 23.170 đồng/USD, trong khi Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua USD giá 23.200 đồng/USD. So với đầu năm, giá USD của ngân hàng thương mại hiện giảm 15 - 45 đồng, Vietcombank mua vào còn 23.110 đồng, bán ra 23.250 đồng, chênh lệch giữa giá mua và bán đẩy xa 140 đồng/USD thay vì 90 đồng/USD như đầu năm. Trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 27.11 ở mức 23.157 đồng, tăng 332 đồng so với đầu năm, tương ứng 1,45%.