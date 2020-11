Giá vàng hôm nay 1.11.2020: SJC cao hơn thế giới gần 4 triệu đồng/lượng

Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng thế giới diễn biến thất thường do nhiều luồng thông tin trái chiều trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ và dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ số giá vàng tháng 10.2020 giảm 1,1% so với tháng trước nhưng tính chung tăng 30,91% so với tháng 12.2019 và tăng 29,63% so với cùng kỳ năm trước.