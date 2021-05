Giá vàng hôm nay 14.5.2021: Mua vàng nhẫn rẻ hơn vàng miếng 3,7 triệu đồng

Sáng 14.5, giá vàng miếng của ngân hàng Eximbank mua vào là 55,83 triệu đồng/lượng và bán ra 56,03 triệu đồng/lượng, tăng 80.000 đồng so với ngày hôm qua. Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, giá vàng miếng được mua vào 55,77 triệu đồng/lượng và bán ra 56,12 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng so với ngày hôm qua. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng thêm 100.000 đồng, lên giá mua vào 51,85 triệu đồng/lượng và bán ra 52,45 triệu đồng/lượng. Như vậy mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn gần 3,7 triệu đồng so với vàng nhẫn dù giao dịch trong nước hiện khá ảm đạm. Đồng thời, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC hiện ở mức 350.000 đồng/lượng trong khi khoảng cách này của vàng nhẫn lên đến 600.000 đồng/lượng.