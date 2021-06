Giá vàng hôm nay 16.6.2021: Giảm ngày thứ 3 liên tiếp, SJC chạm 57 triệu đồng/lượng

Ngày 16.6, giá vàng miếng SJC giảm 100.000 - 150.000 đồng mỗi lượng, Eximbank mua vào còn 56,5 triệu đồng/lượng và bán ra 57 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 56,5 triệu đồng/lượng và bán ra 57,1 triệu đồng/lượng… Mãi lực trên thị trường kim loại quý khá yếu nhưng vàng SJC vẫn giữ mức cao hơn thế giới 5,55 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ngày 16.6 đã giảm 10 USD/ounce, xuống còn 1.855 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 15.6), giá vàng liên tục giảm từ mức giá 1.865 USD/ounce xuống 1.851 USD/ounce.

Kim loại quý biến động trước những thông tin kinh tế Mỹ tốt xấu đan xen. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 tăng nóng hơn dự kiến, tăng 0,8% so với tháng 4 và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. PPI dự kiến sẽ tăng 0,5% so với tháng 4. Điều này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn. Trong khi đó, báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ cho tháng 5 yếu hơn một chút so với dự kiến, giảm 1,3% so với dự báo giảm 0,6% so với tháng 4.

Thị trường chờ đợi kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) gần được công bố. Mặc dù dự đoán sẽ không có thay đổi lớn nào đối với chính sách tiền tệ của Mỹ nhưng sẽ tập trung vào kỳ hạn của Fed về triển vọng lạm phát và khi ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu điều chỉnh các chính sách tiền tệ rất dễ dàng của mình.

Các quan chức Fed gần đây ám chỉ rằng họ sẽ bắt đầu thảo luận về một thời gian biểu để giảm chương trình mua trái phiếu (nới lỏng định lượng). Lạm phát gia tăng là một yếu tố tăng giá đối với kim loại quý vì chúng được coi là tài sản bảo vệ chống lại lạm phát.