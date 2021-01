Giá vàng hôm nay 18.1.2021: Vàng SJC giảm chậm

Ngày 18.1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC giảm nhẹ giá bán vàng miếng SJC 50.000 đồng/lượng, xuống còn 56,35 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào vẫn giữ ở mức 55,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji giảm giá vàng 50.000 đồng/lượng, xuống còn 55,7 - 55,75 triệu đồng/lượng ở chiều mua và bán ra 56,25 triệu đồng/lượng… Vàng SJC giảm chậm hơn thế giới khiến chênh lệch cao hơn tăng lên 5,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng ngày 18.1 giảm hơn 7 USD/ounce, xuống 1.822 USD/ounce, có thời điểm giảm còn 1.807 USD/ounce. Vàng có tuần thứ 2 giảm giá khi USD mạnh và lợi tức trái phiếu tăng lên. Thị trường vàng đang chờ đợi gói kích thích kinh tế mới từ ông Joe Biden trước những ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 càng kéo dài thì càng cần nhiều biện pháp kích thích tài khóa; điều này tạo ra số nợ lớn hơn mà Mỹ sẽ phải gánh trong tương lai. Các báo cáo gần đây cho thấy thâm hụt ngân sách ngày càng tăng cực kỳ đáng báo động. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, nợ quốc gia đã tăng gần 7.800 tỉ USD trong thời gian Donald Trump tại vị. Con số đó gần gấp đôi những gì người Mỹ nợ như vay sinh viên, vay mua ô tô, thẻ tín dụng và mọi loại nợ khác không phải thế chấp. Nó lên tới khoảng 23.500 USD nợ liên bang mới cho mỗi người dân trong nước. Nợ của Mỹ đang ở mức khổng lồ so với nền kinh tế và gần như cao bằng với cuối Thế chiến thứ hai. Nhưng không giống như cách đây 75 năm, khoản tài chính khổng lồ từ Medicare và an sinh xã hội sẽ khiến việc đào thoát nợ khó khăn hơn rất nhiều. Số liệu còn đáng báo động hơn khi xem xét khoản vay của chính phủ Mỹ đã tăng từ 61% GDP vào cuối năm 2007, và đến quý 2 năm ngoái đã tăng lên 127% GDP.

Theo hãng tin AP, số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy thâm hụt ngân sách đã tăng 60,7% trong ba tháng đầu năm tài khóa bắt đầu từ tháng 10 lên mức kỷ lục 572,9 tỉ USD. Nợ quốc gia gia tăng, thâm hụt ngân sách ngày càng tăng, tỷ lệ thất nghiệp lớn và đại dịch đang tiếp tục hoành hành nước Mỹ là những lý do cần được báo động. Tuy nhiên, công chúng đầu tư chọn tiếp tục quá trình lạc quan, đưa chứng khoán Mỹ lên cao hơn và từ bỏ sự an toàn được tìm thấy trong vàng - tài sản trú ẩn an toàn.