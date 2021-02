Giá vàng hôm nay 18.2.2021: SJC neo cao sát 57 triệu đồng/lượng trước ngày Thần tài

Sáng 18.2, giá vàng miếng do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC công bố là 56,35 - 56,85 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm trước, vàng miếng SJC đứng yên ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn tại Hà Nội, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng ở mức 56,25 - 56,75 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Theo ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ, giá kim loại quý giảm do đồng USD mạnh lên và triển vọng tiêm ngừa vắc xin đại trà ở nhiều nước cũng như một số nơi đã ngăn ngừa lây lan dịch Covid-19 . Có khả năng vàng sẽ tiếp tục giảm khi các dòng tiền đổ vào USD, chứng khoán và tiền điện tử. Dự báo nhu cầu mua vàng ngày Thần tài (mùng 10 Tết) năm nay sẽ không cao do giá vàng trong nước cao hơn thế giới ở mức kỷ lục, thêm vào đó giá vàng SJC hiện cũng đang cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái 20%. Chính vì những yếu tố này mà người mua sẽ cân nhắc khi ra tay mua vàng.