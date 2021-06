Giá vàng hôm nay 19.6.2021: SJC cao hơn thế giới lên kỷ lục 7,6 triệu đồng/lượng

Sáng 19.6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào là 56,15 triệu đồng/lượng và bán ra 56,75 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Dù vậy so với đầu hôm qua, vàng miếng SJC không thay đổi. Ngân hàng Eximbank chiều 18.6 chốt cuối tuần ở mức mua vào 56,45 triệu đồng/lượng và bán ra 56,95 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 300.000 đồng so với sáng cùng ngày.