Giá vàng hôm nay 21.8.2021: SJC giảm 100.000 đồng trong ngày cuối tuần

Ngày 21.8, giá vàng miếng do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên mức niêm yết mua vào 56,45 triệu đồng/lượng và bán ra 57,15 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với hôm qua. Chênh lệch giá mua và bán vàng SJC tiếp tục duy trì ở mức 700.000 đồng/lượng.

Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lại phương án tăng thuế đối với mặt hàng vàng khi góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan do Bộ Tài chính đang xây dựng.

Theo VCCI, việc tăng thuế đối với các mặt hàng vàng sẽ làm tăng giá thành sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp khiến sản phẩm vàng của Việt Nam không đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Đồng quan điểm với VCCI, trước đó Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam (VGTA) cũng có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục giữ nguyên mức thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ bằng 0%.

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống so với hôm qua, còn 1.781 USD/ounce, giảm 2 USD. Nhìn chung, vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên cuối tuần. David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định với CNBC rằng đồng USD tương đối mạnh do nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến tới thắt chặt dần chính sách. Việc lo ngại về phục hồi kinh tế chậm lại và khả năng thắt chặt chính sách từ Fed đã làm giảm nhu cầu đối với các tài sản có rủi ro như cổ phiếu khiến vàng được quan tâm trở lại. “Mặt khác, chúng tôi vẫn tin rằng có sự hỗ trợ cơ bản trên thị trường vàng ngay lúc này. Chúng tôi đang bắt đầu nhận thấy một số ảnh hưởng tiêu cực từ biến thể Delta đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu”, David Meger nói thêm.

Đồng quan điểm, bà Xiao Fu, trưởng phòng chiến lược thị trường hàng hóa tại Bank of China International, cho biết vàng đang được hưởng lợi từ một số khoản đầu tư an toàn do lo ngại về dịch Covid-19 trên thị trường. Nhưng trong ngắn hạn, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có dấu hiệu giảm dần việc thu mua tài sản sẽ gây áp lực lên vàng vì có thể thấy đồng USD mạnh lên và lợi suất tăng...