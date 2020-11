Giá vàng hôm nay 24.11.2020: Trượt giảm sâu về dưới 56 triệu đồng/lượng

Kim loại quý trên thế giới sáng ngày 24.11 giảm mạnh 31 USD/ounce so với chiều ngày 23.11, xuống còn 1.834 USD/ounce, tương ứng 2%. Nguyên nhân khiến vàng giảm mạnh qua mức hỗ trợ 1.850 USD/ounce và xuống sâu đến từ những thông tin kinh tế Mỹ khả quan hơn so với mức dự báo. Hoạt động kinh doanh trong tháng 11 này đã mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong 5 năm sau những thiệt hại nặng nề do đại dịch kéo dài nhiều tháng qua. Thông tin này dẫn đến sự hoài nghi về gói hỗ trợ kinh tế mới nếu có quy mô sẽ không lớn. Đồng thời có thêm AstraZeneca công bố vắc xin của họ đạt hiệu quả trung bình 70% và không có những phản ứng phụ nghiêm trọng cũng thúc đẩy nhà đầu tư lạc quan hơn về tiến trình của vắc xin Covid-19. Dự báo trong những ngày tới sẽ có thêm các công ty dược thông tin về kết quả vắc xin thử nghiệm. Những thông tin này làm nhà đầu tư không còn ham muốn vàng. Quỹ đầu tư lớn thế giới SPDR đã bán thêm 5,83 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.213,17 tấn.