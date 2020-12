Giá vàng hôm nay 4.12.2020: Trong nước cao hơn thế giới 4 triệu đồng/lượng

Tổng cục Thống kê nhận định giá vàng trong nước tháng 11 biến động trái chiều với giá vàng thế giới. Kim loại quý trên thế giới tăng, giảm liên tục bởi ảnh hưởng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và trước các thông tin tích cực về vắc xin ngừa Covid-19 của các hãng dược Pfizer và Moderna trong tháng 11, đưa giá bình quân giảm 1,27% so với tháng 10. Ngược lại, chỉ số giá vàng tháng 11 tại Việt Nam tăng 0,87% so với tháng 10 khi các doanh nghiệp kinh doanh vàng đặt ra mức giá mua vào và bán ra chênh lệch cao do lo ngại về rủi ro. Điều đó khiến cho giá vàng trong nước chênh lệch khá lớn với giá vàng thế giới sau khi quy đổi (liên tục cao hơn trên 3 triệu đồng/lượng). Chỉ số giá vàng tháng 11 tại Việt Nam cũng tăng 32,04% so với tháng 12.2019 và tăng 31,57% so với cùng kỳ năm trước.