Giá vàng hôm nay 4.6.2021: 'Bốc hơi' gần 1 triệu đồng sau 1 đêm

Sáng 4.6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào là 56,35 triệu đồng/lượng và bán ra 57 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 350.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Còn nếu so với đầu ngày 3.6 thì vàng miếng SJC đã bốc hơi 650.000 đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 loại 1 - 2 chỉ được SJC giảm mạnh hơn xuống giá mua vào là 52,7 triệu đồng/lượng và bán ra 53,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán. Trong khi đó, ngân hàng Eximbank mua vào 56,25 triệu đồng/lượng và bán ra 56,85 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so với đầu ngày hôm qua.