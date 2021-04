Giá vàng hôm nay 6.4.2021: Tăng trở lại

Ngày 6.4, giá vàng miếng SJC tăng 130.000 đồng/lượng so với giá chiều 5.4, Eximbank mua vào lên 54,88 triệu đồng/lượng và bán ra 55,13 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 54,8 triệu đồng/lượng và bán ra 55,2 triệu đồng/lượng… Giá vàng SJC cao hơn thế giới 6,8 triệu đồng/lượng.

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong tháng 3 tăng 471% so với một năm trước đó lên mức kỷ lục 160 tấn, do việc giảm thuế nhập khẩu và điều chỉnh giá so với mức cao kỷ lục đã thu hút người mua lẻ và thợ kim hoàn. Về mặt giá trị, nhập khẩu tháng 3 đã tăng lên 8,4 tỉ USD từ 1,23 tỉ USD một năm trước. Nhập khẩu cao hơn của quốc gia tiêu thụ vàng thỏi lớn thứ hai thế giới có thể hỗ trợ giá vàng chuẩn, vốn đã điều chỉnh gần 17% từ mức cao nhất mọi thời đại là 2.072 USD vào tháng 8.2020.