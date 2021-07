Giá vàng hôm nay 9.7.2021: SJC 'neo' cao hơn thế giới 7,3 triệu đồng/lượng

Sáng 9.7, mỗi lượng vàng miếng được ngân hàng Eximbank mua vào còn 56,8 triệu đồng/lượng và bán ra 57,3 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 50.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 56,9 triệu đồng/lượng và bán ra 57,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua vào và tăng 50.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Điều này cũng đưa chênh lệch giữa giá mua và bán của SJC lên mức 700.000 đồng/lượng, tăng thêm 100.000 đồng so với hôm qua dù hoạt động mua bán vẫn ảm đạm.