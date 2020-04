Giá vàng ngày 13.4: SJC tăng 5,5 triệu đồng/lượng trong hơn 3 tháng

Giá vàng thế giới ngày 13.4 giảm thêm 3 USD/ounce so với cuối tuần qua, còn 1.683 USD/ounce. Vàng đã tăng giảm khá mạnh trong biên độ 24 USD/ounce vào sáng cùng ngày để tìm hướng đi, trong biên độ 1.677 - 1.693 USD/ounce. Giá vàng hợp đồng tương lai giao tháng 6 đã tăng hơn 61 USD lên mức 1.745,9 USD/ounce cuối tuần, cũng là mức cao nhất trong vòng 7,5 năm trở lại đây. Vàng tương lai cao hơn nhiều so với giá giao ngay cho thấy giới đầu tư đang lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế toàn cầu, thời gian qua vẫn chưa phải điều xấu nhất có thể xảy ra. Kim loại quý thế giới hiện tăng 170 USD/ounce so với đầu năm, tương ứng 11%.