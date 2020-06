Giá vàng ngày 13.6.2020: Giảm nhỏ giọt

Đầu ngày 13.6, Công ty vàng bạc đá quý TP.HCM (SJC) giảm giá vàng miếng 30.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán xuống 48,42 – 48,77 triệu đồng/lượng so với cuối ngày trước đó. Riêng hệ thống Doji tại Hà Nội giữ nguyên giá mua vào ở mức 48,5 triệu đồng/lượng và giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra còn 48,65 triệu đồng/lượng...

Trên thị trường quốc tế giá vàng giao ngay đầu ngày ở mức 1.731 USD/ounce, giảm nhẹ so với giá cuối ngày trước đó. Có lúc trong phiên ngày 12.6, giá vàng đã lên gần mức đỉnh là 1.753 USD/ounce sau khi chỉ số tâm lý tiêu dùng tại Mỹ được công bố cho thấy mức tăng từ 72,3 điểm trong tháng 5 lên 78,9 điểm trong đầu tháng 6. Theo Reuters, giá vàng tăng trong phiên khi các nhà đầu tư tìm đến kim loại quý này làm nơi trú ẩn an toàn vì lo ngại một làn sóng nhiễm Covid-19 mới bên cạnh tình hình kinh tế ảm đạm theo thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. "Mặc dù thị trường chứng khoán đã hồi phục sáng 12.6 nhưng giá vàng tăng vì vẫn có nhu cầu trú ẩn an toàn từ các nhà đầu tư", ông Edward Moya - chuyên gia cao cấp phân tích thị trường tại quỹ Oanda – phát biểu.