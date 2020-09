Giá vàng ngày 16.9.2020: Giảm mạnh chờ thông tin từ Fed

Giá vàng thế giới ngày 16.9 giảm 14 USD/ounce so với chiều 15.9, xuống còn 1.952 USD/ounce, có thời điểm kim loại quý xuống đến 1.946 USD/ounce sau khi tăng mạnh lên mức 1.973 USD/ounce. Thông tin sản lượng công nghiệp của Mỹ chỉ tăng 0,4% trong tháng 8, chậm lại khá nhiều so với mức tăng 3,5% của tháng 7 và đồng thời thấp hơn kỳ vọng tăng 1,2% của các chuyên gia. Các nhà đầu tư đang chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell khi có sự tiếp cận mới trước đó về một lập trường linh động hơn liên quan lạm phát, việc làm.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) điều chỉnh dự báo kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (ngoại trừ nhóm NIEs bao gồm Hồng Kông, Trung Quốc , Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan) giảm 0,7% trong năm 2020; tương đương giảm 0,8% so với dự báo hồi tháng 6 - đánh dấu sự suy giảm đầu tiên kể từ năm 1960. Sang năm 2021, khu vực này được dự báo sẽ phục hồi khá tốt ở mức 6,8%; tăng 0,6% so với dự báo trước. Trong nhóm NIEs, GDP Trung Quốc được ADB dự báo tăng 1,8% trong năm 2020, không đổi so với dự báo đưa ra hồi tháng 6; sang năm 2021, GDP của nước này được kỳ vọng tăng 7,7%, tương đương nhiều hơn 0,3% so với dự báo trước.