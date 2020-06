Giá vàng ngày 17.6.2020: ‘Giằng co’ trước các thông tin trái chiều

Giá vàng thế giới ngày 17.6 tăng 2 USD/ounce, lên 1.727 USD/ounce. Tuy nhiên trong tối ngày 16.6 (tính theo giờ Việt Nam), vàng đã giảm mạnh từ mức 1.730 USD/ounce xuống 1.715 USD/ounce và sau đó tăng nhanh trở lại quanh giá 1.725 – 1.730 USD/ounce. Vàng tăng giảm do nhiều thông tin đan xen tác động. Cụ thể, Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ tăng mạnh 17,7%, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 7,9% và kỳ trước -14,7%. Ngoài ra, sản xuất công nghiệp tháng 5 cũng tăng 1,4% so với mức âm12,5% của kỳ trước. Đây là những tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ phục hồi sau khi mở cửa trở lại.