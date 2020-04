Giá vàng ngày 21.4: Tăng nhờ nhà đầu tư tiếp tục 'đổ' tiền nắm giữ

Ngày 21.4, giá vàng miếng SJC tăng 100.000 đồng/lượng so với chiều 20.4, Eximbank mua vàng ở mức 47,35 triệu đồng/lượng, bán ra 47,85 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng SJC 50.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 47,4 triệu đồng/lượng, bán ra 48,05 - 48,07 triệu đồng/lượng...

Kim loại quý trên thị trường thế giới sáng 21.4 tăng 3 USD/ounce so với chiều 20.4, lên 1.690 USD/ounce. Trong đêm 20.4 (tính theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch trên thị trường Mỹ đã tăng lên lại mức 1.704 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 giao dịch lần cuối ở mức 1.703,90 USD /ounce, tăng 0,30% trong ngày. Các nhà đầu tư vẫn chọn vàng nắm giữ. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã thực hiện mua thêm 7,9 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ tăng lên 1.029,59 tấn. Đây là ngày mua thứ 38 của quỹ đầu tư này kể từ đầu năm đến nay.

Theo các nhà phân tích tại BMO Capital Markets, vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh vào những tháng còn lại của năm 2020. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đổ vào các quỹ đầu tư ETF vàng, với hơn 10 triệu ounce vàng

Tuy nhiên, cũng chính vì dịch bệnh mà nhu cầu vàng vật chất sẽ giảm khoảng 10%, doanh số trang sức và các ngân hàng mua vàng sẽ giảm. Điều này cũng không quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến giá vàng khi các công ty khai thác vàng đã ngừng hoạt động vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong khi đó, vàng còn hưởng lợi khi dòng tiền đầu tư chạy ra khỏi thị trường dầu và chứng khoán. Giá dầu trên thị trường Mỹ trải qua một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, xuống mức âm do tác động của dịch Covid -19 ảnh hưởng đến nhu cầu dầu. Giá dầu thô WTI giao tháng 5 trên sàn giao dịch New York đã lao dốc xuống -37,63 USD/thùng. Giá dầu kỳ hạn tháng 6 tuy vẫn ở mức 22 USD/thùng, song cũng đã giảm mạnh so với phiên giao dịch trước. Kể từ đầu năm đến nay, giá dầu thô kỳ hạn giảm khoảng 130%, giá dầu Brent cũng giảm khoảng 60%. Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm như Dow Jones giảm 592,05 điểm, tương ứng 2,44%, còn 23.650,44 điểm; S&P 500 giảm 51,4 điểm, tương ứng 1,79%, còn 2.823,16 điểm; Nasdaq giảm 89,41 điểm, tương ứng 1,03%, còn 8.560,73 điểm.