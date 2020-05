Giá vàng ngày 27.5.2020: Giảm chậm, SJC cao hơn thế giới 300.000 đồng/lượng

Vàng miếng SJC ngày 27.5 giảm 80.000 đồng mỗi lượng, Eximbank mua vào còn 48,4 triệu đồng/lượng, bán ra 48,6 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng còn 48,4 triệu đồng/lượng, bán ra 48,78 triệu đồng/lượng. Mãi lực thị trường vàng ảm đạm nên các đơn vị kinh doanh vàng rút ngắn chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC ở mức thấp, từ 200.000 - 400.000 đồng/lượng. Ngoài ra, tốc độ giảm giá của vàng trong nước 2 ngày nay khá chậm so với đà giảm của thế giới khiến vàng SJC đang thấp hơn thế giới 300.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 27.5 giảm 6 USD/ounce so với chiều 26.5, nâng mức giảm gần 20 USD/ounce trong vòng 24 giờ qua, xuống 1.713 USD/ounce, có lúc xuống mức thấp nhất 1.707 USD/ounce. Về mặt kỹ thuật, vàng đang giai đoạn tích lũy quanh mức 1.700 - 1.730 USD/ounce. Giá vàng vẫn ở mức phòng thủ sau khi dữ liệu của chính phủ cho thấy doanh số bán nhà mới ở Mỹ đã tăng 0,6% trong tháng 4 lên mức điều chỉnh theo mùa và hàng năm là 623.000 căn. Bộ Thương mại đã điều chỉnh doanh số bán hàng trong tháng 3 lên 619.000 căn so với báo cáo ban đầu là 627.000 căn. Giá trung bình của những ngôi nhà mới được bán vào tháng trước là 309.900 - 364.500 USD. Kết quả khảo sát của hãng Conference Board về niềm tin tiêu dùng tại Mỹ ở mức 86,6 điểm trong tháng 5, tăng nhẹ so với mức 85,7 điểm của tháng 4 và vẫn thấp hơn so với dự báo 87,1 điểm của các chuyên gia.