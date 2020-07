Giá vàng ngày 31.7.2020: Tiếp tục neo cao mức kỷ lục

Trong ngày 30.7, Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý 2/2020 của nước này lao dốc 9,5% so với quý 1/2020 và giảm đến 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi dữ liệu hàng quý được thu thập từ năm 1947. Chi tiêu cá nhân – vốn chiếm 2/3 GDP – rơi 34,6% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức giảm kỷ lục. Điều này cho thấy sự tác động mạnh từ các lệnh phong tỏa và cách ly tại nhà của chính phủ trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của Covid-19 . Một báo cáo khác của Bộ Lao động Mỹ cùng ngày cũng cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng tuần thứ 2 liên tiếp. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thông qua những chương trình của các bang tăng lên 1,43 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 25.7, tăng 12.000 đơn so với tuần trước đó.