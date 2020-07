Giá vàng SJC phá đỉnh tăng mạnh lên 51,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng mạnh hơn so với giá thế giới . Kim loại quý thế giới tăng thêm 5 USD/ounce so với đầu ngày, lên 1.823 USD/ounce. Nhà đầu tư mua vàng theo phân tích kỹ thuật giá vàng vào kênh tăng. Đồng thời, những thông tin về số ca nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục tăng mạnh 236.000 người trên toàn cầu, lên 14,876 triệu người nhiễm bệnh và 613.722 người tử vong. Sự lo ngại về dịch bệnh giúp vàng phát huy vai trò là nơi trú ẩn an toàn. Trong khi đó, USD giảm giá mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm còn 95,98 điểm.