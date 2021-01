Giá vàng trong nước tăng bất chấp thế giới giảm

Các công ty kinh doanh vàng trong nước liên tục tăng giá vàng miếng SJC thêm 100.000 đồng/lượng so với giá sáng ngày 26.1. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào lên 56,15 triệu đồng/lượng và bán ra 56,65 – 56,7 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji mua vào 56,25 triệu đồng/lượng và bán ra 56,6 triệu đồng/lượng… Trước những dự báo giá vàng thế giới trong tuần có khả năng tăng, giá trong nước đã “chạy” trước bất chấp giá thế giới giảm. Chiều ngày 26.1, kim loại quý trên thị trường quốc tế giảm 7 USD/ounce so với sáng cùng ngày, xuống còn 1.851 USD/ounce.

Vàng tăng giá ngược chiều thế giới khiến khoảng cách chênh lệch trong nước “đắt” hơn lên đến 5 triệu đồng/lượng thay vì 4,8 triệu đồng/lượng trước đó. Riêng vàng nữ trang cùng 4 số 9 cao hơn thế giới 3 - 3,5 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch này khá cao khi mùa mua sắm nữ trang đến gần. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC có giá mua vàng nhẫn 4 số 9, nữ trang ở mức 54,7 triệu đồng/lượng và bán ra 55,2 – 55,3 triệu đồng/lượng.

Theo Công ty Bảo Tín Minh Châu, lượng khách hàng có nhu cầu mua tăng hơn so với bán ra. Người dân cần cân nhắc khi giao dịch. Về xu hướng, các yếu tố vẫn ủng hộ vàng thế giới tăng giá, đặc biệt là chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng Trung ương. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng, không có lý do để thay đổi chính sách tiền tệ hiện nay, khi nền kinh tế vẫn chịu tác động của đại dịch Covid-19 . Do đó, chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed vẫn sẽ là nhân tố quan trọng tiếp tục hỗ trợ giá vàng.