Giá xăng dầu cuối tuần: Tiếp tục duy trì đỉnh 3 tháng

Giá dầu thô WTI trên sàn Nymex lúc 13 giờ 30 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng 0,06% lên 61.72 USD/thùng kỳ hạn giao tháng 2.2020; dầu brent cũng giao tháng 2.2020 tăng 0.35% lên 68.16 USD/thùng.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 28.12, giá dầu WTI dừng mức 61.62 USD/ thùng, dầu brent ở mức 66.81 USD/thùng. Bắt đầu từ ngày 26.12, giá dầu thô chính thức chạm ngưỡng cao nhất trong vòng 3 tháng qua, tăng 1% lên 67.9 USD/thùng với dầu brent và tăng 0,93% lên 61.88 USD/thùng dầu WTI. Cả dầu brent và WTI đều ở mức cao nhất kể từ ngày 17.9.

Giá xăng dầu thế giới kéo dài “phong độ” trong tuần này theo giới phân tích do thị trường lạc quan trước triển vọng thương mại Mỹ - Trung và tồn kho dầu của Mỹ giảm sâu so với dự báo. Tồn kho dầu thô Mỹ giảm 5,5 triệu thùng trong tuần trước xuống 441,4 triệu thùng, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, mức giảm này cao hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia phân tích là giảm 1,7 triệu thùng.