Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 16 giờ chiều nay

Theo đó, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11.12 cụ thể như sau: 50,019 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), tăng 3,64 USD/thùng, tương đương tăng 7,85% so với kỳ trước; 51,042 USD/thùng xăng RON95, tăng 3,52 USD/thùng, tương đương tăng 7,40% so với kỳ trước; 52,263 USD/thùng dầu diesel 0.05S, tăng 3,63 USD/thùng, tương đương tăng 7,46% so với kỳ trước; 51,490 USD/thùng dầu hỏa 0.05S, tăng 4,73 USD/thùng, tương đương tăng 10,11% so với kỳ trước; 293,129 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, tăng 7,98 USD/tấn, tương đương tăng 2,80% so với kỳ trước.