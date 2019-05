Giá xăng dầu giảm nhỏ giọt sau 3 lần tăng giá sốc

Liên bộ Tài chính - Công thương vừa đưa ra quyết định điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ tính giá 15 ngày, kể từ 15 giờ hôm nay, 17.5.

Theo cơ quan quản lý, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước thì xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 ở mức 75,585 USD/thùng (giảm 5,86 USD/thùng, tương đương -4,71% so với kỳ trước); xăng RON95 ở mức 77,392 USD/thùng (giảm 4,89 USD/thùng, tương đương -5,94% so với kỳ trước); dầu diesel 0.05S ở mức 82,967 USD/thùng (giảm 0,83 USD/thùng, tương đương -0,98% so với kỳ trước); dầu hỏa ở mức 82,262 USD/thùng (giảm 1,59 USD/thùng, tương đương -1,89% so với kỳ trước);dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 422,802 USD/tấn (giảm 19,3 USD/tấn, tương đương -4,36% so với kỳ trước).