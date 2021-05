Giá xăng dầu hôm nay 10.5.2021: Bật tăng mạnh phiên đầu tuần

Ngày 10.5, dầu thô ngọt nhẹ WTI tiến hơn 70 cent, lên 65,6 USD/thùng; dầu Brent tiến gần 80 cent, giao dịnh trên ngưỡng 69 USD/thùng.

Theo Bloomberg, hôm 8.5, nhà điều hành hệ thống nhiên liệu lớn nhất nước Mỹ là Colonial Pipeline tạm ngưng hoạt động vì một cuộc tấn công mạng, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung sản phẩm xăng dầu tới các trạm xăng tại nhiều thành phố lớn dọc bờ biển miền Đông nước Mỹ.

Reuters thông tin hệ thống đường ống dẫn xăng dầu này cung cấp khoảng 45% tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ dọc bờ Đông. Công ty này cũng đã thuê một công ty an ninh mạng để điều tra bản chất và phạm vi cuộc tấn công. Sự cố khiến nhiều cây xăng bán ra lượng lớn hơn do các tài xế lo ngại giá tăng nên đổ xăng đầy bình nhiều hơn. Tuy nhiên, các nhà phân tích trên Reuters cũng khẳng định nếu việc đóng cửa đường ống của Colonial chủ yếu là để phòng ngừa thì tác động đến thị trường có thể không lớn.

Trong khi đó, tình hình Covid-19 ngày càng tồi tệ hơn tại nhiều nước châu Á, các ca nhiễm mới tiếp tục tăng đã “đè nặng” lên tâm lý thị trường. Ấn Độ - quốc gia đang ứng phó cuộc khủng hoảng vì Covid-19 - ghi nhận các nhà máy lọc dầu bắt đầu đợt bảo trì khi nhu cầu giảm mạnh. Dự báo, cuộc khủng hoảng vì Covid-19 của Ấn Độ có thể làm nhu cầu dầu giảm thêm 575.000 thùng/ngày vào tháng 4 và 915.000 thùng/ngày vào tháng 5. Tuần trước, chuyên gia của Công ty phân tích thị trường năng lượng Rystad Energy cảnh báo, làm sóng Covid-19 mới làm xáo trộn thị trường dầu gần như đã cân bằng của thế giới và gây ra tình trạng dư thừa lớn.

Trong nước, Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam trong báo cáo quý 1 cho thấy doanh thu tăng đến 50% so với cùng kỳ lên 397 tỉ đồng, lãi gộp 11,7 tỉ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng do phải chi trả 14 tỉ đồng chi phí tài chính, 29 tỉ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp… kết quả Tổng công ty lỗ ròng 25 tỉ đồng. Đây là quý thứ 8 liên tiếp doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ.

Doanh nghiệp thứ 2 cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 là Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể quý 1/2021 doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 2.614 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp đạt 179 tỉ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, biên lãi gộp tăng từ 5,9% lên 6,8%. Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí, Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam có lãi sau thuế 164 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

Ngày 10.5, theo bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 17.988 đồng/lít, xăng RON95 19.161 đồng/lít, dầu diesel 14.328 đồng/lít, dầu hỏa 13.259 đồng/lít, dầu mazut 14.023 đồng/kg.