Giá xăng dầu hôm nay 12.4.2021: Xăng trong nước sẽ giảm, kết thúc chuỗi tăng ?

Dữ liệu từ Bộ Công thương cho thấy, tính đến ngày 8.4, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore giảm so với kỳ điều chỉnh trước. Theo đó, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 ở mức trung bình 70,26 USD/thùng, giảm gần 2% so với kỳ trước (kỳ trước là 71,57 USD/thùng). Xăng RON95 là 72,57 USD/thùng, cũng giảm khoảng 2% so với kỳ trước (kỳ trước là 73,64 USD/thùng). Bên cạnh đó, giá trung bình của các mặt hàng dầu cũng giảm nhẹ.