Giá xăng dầu hôm nay 14.12.2020: Giảm nhẹ trong phiên đầu tuần

Thị trường tiếp tục chịu nhiều sức ép khi yếu tố Covid-19 còn diễn biến phức tạp.Theo CNBC, lệnh hạn chế đi lại tại New York để chống việc lan tràn dịch Covid-19 đang đè nặng lên giá dầu. Các nhà phân tích cho rằng, việc giá dầu trong tuần qua tăng mạnh do tâm lý nhà đầu tư miễn cưỡng “đánh lên” trước khi lệnh ngưng mọi hoạt động tại New York có hiệu lực. Công ty nghiên cứu thị trường năng lượng Rystad lại cho rằng, tâm lý lạc quan đối với vắc xin do liên tiếp nhiều quốc gia phê chuẩn sử dụng vắc xin và sản phẩm đã được đưa ra thị trường nhanh hơn dự kiến đã giúp đẩy giá dầu tăng mạnh trong tuần qua. Điều này lấn át luôn cả cảnh báo rằng nguồn cung dầu thô tại Mỹ đang tăng mạnh. Thế nên, trong tuần này, mọi dự báo về giá dầu phụ thuộc lớn vào số ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục tăng hay được ngăn chặn.