Giá xăng dầu hôm nay 16.10.2020: Quay đầu giảm do Covid-19 tăng ở EU

Ngày 16.10, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch dưới mốc 41 USD/thùng, dầu Brent dưới mốc 43 USD/thùng. Mặc dù thị trường có vài tín hiệu khởi sắc khi Trung Quốc tăng nhập dầu thô, Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ và đồng minh lại cam kết không nới lỏng cắt giảm sản lượng do nhu cầu yếu, song đà tăng giá dầu bị chững lại sau khi lệnh hạn chế đi lại tại một số thành phố ở châu Âu được ban ra.

Trên MarketWatch, chuyên gia cao cấp phân tích thị trường Oanda - ông Craig Erlam nhận định, lệnh hạn chế đi lại được áp dụng trên khắp châu Âu và có thể sau đó trên toàn cầu đã vẽ nên bức tranh không mấy khả quan cho nhu cầu nhiên liệu, tất nhiên gây bất lợi cho giá dầu.

Trước đó, Reuters đưa tin, Công ty lọc dầu tư nhân lớn của Trung Quốc Zhejiang Petrochemical đã mua hàng triệu thùng dầu thô từ các nước OPEC trong mấy ngày gần đây, hàng giao vào tháng 12.2020 và tháng 1.2021. Theo các nhà phân tích, việc thu mua của Trung Quốc giúp tái cân bằng thị trường dầu khi các ca nhiễm Covid-19 bùng phát trở lại. Trong tháng 9, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng 2,1% so với tháng trước lên 11,8 triệu thùng/ngày. Tính chung 9 tháng của năm, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng 12,7% so cùng kỳ năm trước. Đây là dấu hiệu tích cực do Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới.