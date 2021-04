Giá xăng dầu hôm nay 16.4.2021: Tiến sát mốc 67 USD/thùng, cao nhất trong tháng

Nhiều yếu tố tích cực đang đẩy giá dầu tăng. Ngày 14.4, IEA và OPEC trong báo cáo của tháng này đều nâng mức dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu năm 2021. Cụ thể, IEA dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 5,7 triệu thùng/ngày và OPEC dự báo tăng 5,95 triệu thùng/ngày trong năm 2021 so với năm 2020. Bên cạnh đó, dự trữ dầu thô của Mỹ tuần qua giảm 5,9 triệu thùng, mức giảm cao rất nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích trước đó là chỉ giảm 2,9 triệu thùng. Báo cáo cũng cho thấy, nguồn cung xăng cho thị trường Mỹ đã tăng vọt lên 8,9 triệu thùng/ngày trong tuần qua, mức cao nhất kể từ tháng 8.2020 đến nay. Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu đang “bắt đầu kết nối” lại với thị trường chứng khoán tăng mạnh và đồng đô la đang suy yếu, xuống mức thấp nhất trong 4 tuần qua. Yếu tố này “có lợi” cho giá dầu thô trong thời gian tới, bên cạnh các thông tin doanh số bán hàng của doanh nghiệp tăng mạnh…

Trong nước, chiều 15.4, cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam Giám đốc Petrolimex Long An, ông Lương Đình Tiến vì liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả. Thông tin đến báo giới, Petrolimex cũng khẳng định, sai phạm của Giám đốc Petrolimex Long An là hoạt động kinh tế, xã hội với tư cách cá nhân, nằm ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý của cá nhân ông Tiến được giao tại Petrolimex Long An, cũng như không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Petrolimex.