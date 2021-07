Giá xăng dầu hôm nay 16.7.2021: Tiêu thụ xăng Mỹ giảm mạnh, dầu tiếp đà lao dốc

Trong khi đó, theo dữ liệu được Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc ngày 9.7, dự trữ dầu thô của nước này tiếp tục giảm và là tuần giảm thứ 8 liên tiếp. Song dự trữ xăng dầu lại tăng thêm 1 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn so với kỳ vọng giảm 1,8 triệu thùng được đưa ra trước đó. Trên Reuters, một nhà phân tích nói câu đơn giản khi nhận xét về thị trường: Nếu không cần xăng, bạn không cần dầu thô để tạo ra xăng.

Tại châu Á, một số dữ liệu cho thấy, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, có dấu hiệu chậm lại. Theo thông tin được Trung Quốc công bố ngày 15.7, tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 2/2021 là 7,9%, mức cao hơn nhiều quốc gia trên thế giới nhưng lại thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng 18,3% của quý 1/2021. The New York Times cho rằng, có nhiều yếu tố mạnh - yếu lẫn lộn. Khi chi phí nguyên liệu thô tăng cao đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà máy và nhà bán lẻ thì xuất khẩu vẫn tăng mạnh, dù sức mua đang mạnh lên nhưng các doanh nghiệp nhỏ vẫn còn chật vật. Lạm phát bắt đầu quay trở lại và sự không chắc chắn vì đại dịch đang đè nặng lên tất cả.