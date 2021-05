Giá xăng dầu hôm nay 17.5.2021: Giữ đà tăng, dầu Brent tiến gần 69 USD/thùng

Ngày 17.5, nhiều dự báo cho thấy, giá dầu hôm nay có xu hướng tăng nhẹ do thị trường ghi nhận vài thông tin tích cực. Trên thế giới, số ca nhiễm Covid-19 trung bình giảm 6% so với tuần trước. Số ca mới tại Canada và Mỹ giảm mạnh nhất 21%, tại châu Âu cũng giảm 20%... Trong khi đó tại châu Á và châu Phi giảm nhẹ từ 1-2%. Gần 46% dân số Mỹ đã được tiêm chủng (ít nhất 1 mũi) và 34% dân số Mỹ đã tiêm đủ 2 liều vắc xin ngừa Covid-19 khiến số ca nhiễm dịch tại quốc gia này giảm đáng kể. Tín hiệu tích cực này khiến nhà đầu tư lạc quan hơn, đẩy giá dầu tăng nhẹ.

Trong diễn biến khác, hoạt động khai thác dầu thô tại Mỹ đang tăng mạnh. Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co thông tin, sau khi tăng 8 giàn khoang trong tuần đầu tháng 5, tuần qua số giàn khoan dầu khí Mỹ đã tăng thêm 5 giàn lên 453, mức cao nhất trong vòng 1 năm qua. Tính chung số giàn khoan tại Mỹ đã tăng thêm 114 giàn, tương đương 34%, so với thời điểm này năm ngoái. Còn tại Trung Quốc , dữ liệu thống kê cho thấy hoạt động xuất khẩu của nước này đã tăng tới 32,3% trong tháng 4.2021 so với cùng kỳ năm 2020. Một báo cáo phát đi trong tuần trước của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cho rằng, sự sụt giảm nhu cầu ở Ấn Độ sẽ được bù đắp bởi đà tăng trưởng của 2 nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc.