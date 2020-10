Giá xăng dầu hôm nay 18.10.2020: Dự báo nhu cầu đạt đỉnh năm 2040

Ngày 18.10, kết thúc phiên cuối tuần, giá dầu thế giới giảm nhẹ. Hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11 (sẽ hết hạn vào ngày 20.10) tiếp tục lùi 10 cent (tương đương 0,24%) về 41,02 USD/thùng; hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 mất 8 cent (tương đương 0,19%) về 42,85 USD/thùng. Cả hai hợp đồng này đều giảm nhẹ trong phiên ngày thứ Sáu (16.10). Dữ liệu cho thấy, đại dịch Covid-19 lan rộng nhưng trong tuần qua , dầu WTI nhích 0,7% và dầu Brent tăng 0,2%.

Báo cáo triển vọng 2021 của Viện Kinh tế năng lượng Nhật Bản (IEEJ) vừa công bố đưa ra dự báo, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh vào khoảng năm 2040 vì nhu cầu nhiên liệu vận tải sẽ giảm mạnh và tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại trong thế giới hậu vi-rút Corona. Chuyên gia kinh tế cao cấp của Nhật Bản nhấn mạnh, trong kỷ nguyên hậu vi-rút Corona, nhu cầu về nhiên liệu vận tải sẽ bị hạn chế đáng kể. Trong kịch bản hậu đại dịch của IEEJ, quốc gia này đưa ra nhu cầu dầu toàn cầu đạt đỉnh khoảng 106 triệu thùng/ngày vào năm 2040 và giảm xuống 102 triệu thùng/ngày 10 năm sau đó, chủ yếu do nhu cầu ô tô giảm.

Nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, buộc nhiều quốc gia phải thực thi lệnh phong tỏa một phần, giảm hoạt động kinh tế, cán cân cung cầu nhiên liệu trên thị trường sẽ tiếp tục chịu nhiều sức ép. Mới đây, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh buộc phải điều chỉnh dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên toàn cầu, giảm 400.000 thùng mỗi ngày, xuống khoảng 90,02 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay.

Ở trong nước, số liệu cập nhật từ Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu xăng dầu 9 tháng giảm mạnh về sản lượng lẫn trị giá so cùng kỳ. Trong 9 tháng, Việt Nam nhập khẩu 6,39 triệu tấn xăng dầu với trị giá trên 2,53 tỉ USD, giá nhập trung bình 396,3 USD/tấn, so cùng kỳ năm ngoái thì giảm 9,8% về sản lượng, giảm 41,6% về trị giá và giảm 35,3% về giá trung bình. Trong tháng 9, cả nước nhập 446.070 tấn đạt 164,97 triệu USD, giá trung bình 369,8 USD/tấn, giảm 21,2% về lượng, giảm 24% kim ngạch và giảm 3,5% so với tháng trước.

Ngày 18.10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo bảng giá của Petrolimex công bố, xăng E5 RON92 14.268 đồng/lít; xăng RON95 15.122 đồng/lít; dầu diesel 11.128 đồng/lít; dầu hỏa 9.594 đồng/lít; dầu mazut 10.921 đồng/kg.