Giá xăng dầu hôm nay 23.11.2020: Tăng nhẹ phiên đầu tuần

Ngày 23.11, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI tháng 12 hết hạn vào sáng nay vẫn tiếp đà tăng nhẹ, giao dịch trên mức 42,5 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 1.2021 cũng nhích gần 10 cent, giao dịch trên ngưỡng 45 USD/thùng.

Cả hai hợp đồng này đã có tuần tăng thứ 3 liên tiếp sau khi kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua. Mặc dù tình hình nhiễm dịch Covid-19 vẫn tiếp tục tăng mạnh tại nhiều quốc gia phát triển, nhưng bước tiến mới về vắc xin phòng dịch Covid-19 lại đẩy giá dầu lạc quan trở lại. Các nhà phân tích nhận định, vắc xin là yếu tố mới giúp đẩy giá dầu lên, tạo bầu không khí lạc quan trên thị trường. Cuối tuần qua, ngày 20.11, hãng dược phẩm Pfizer cho biết đã nộp hồ sơ lên Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xin phê chuẩn để vắc xin Covid-19 của hãng được tiêm khẩn cấp. Đây là lần đầu tiên một vắc xin Covid-19 được xin cấp phép tại Mỹ. Động thái xin cấp phép diễn ra sau khi Pfizer công bố kết quả kiểm nghiệm cuối cùng cho rằng sản phẩm đã đạt hiệu quả đến 95%.

Ngoài ra, theo các nhà phân tích, cuộc họp của Tổ chức các nhà sản xuất dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30.11 và ngày 1.12 tới có thể giữ nguyên tình trạng cắt giảm sản lượng như hiện tại thêm 3 tháng nữa. Hiện theo các cam kết trước đây, OPEC+ đã và đang cắt giảm sản lượng xuống 7,7 triệu thùng/ngày.

Ở trong nước, nhập và xuất khẩu xăng dầu đều giảm mạnh tháng 10. Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của cả nước trong tháng 10 đạt 135.096 tấn, tương đương 48,59 triệu USD, giảm 13,7% về lượng và giảm 18,5% kim ngạch so với tháng 9. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu xăng dầu đạt trên 1,85 triệu tấn, thu về 787,53 triệu USD, giảm 34% về lượng và giảm 54% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, nhập khẩu xăng dầu tháng 10 đạt 489.449 tấn, tương đương 181,18 triệu USD. Tính chung 10 tháng đầu năm nay, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 6,88 triệu tấn, trị giá trên 2,71 tỉ USD, giảm 15% về lượng, giảm 45,2% kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 23.11, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 là 13.885 đồng/lít; xăng RON95 là 14.701 đồng/lít; dầu diesel là 10.838 đồng/lít; dầu hỏa là 9.562 đồng/lít và dầu ma zút là 11.091 đồng/kg.