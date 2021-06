Giá xăng dầu hôm nay 24.6.2021: Đồng loạt tăng, dầu Brent vượt mốc 75 USD/thùng

Ngày 24.6, cả hai hợp đồng dầu thô tăng nhẹ trong phiên. Dầu WTI giao dịch ở ngưỡng 73,3 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 74,7 USD/thùng. Kết thúc phiên khuya 23.6, dầu Brent đã tăng 38 cent, tương đương 0,5% lên 75,19 USD/thùng.

Theo MarketWatch, báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ ngày 23.6 cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 7,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18.6, đánh dấu tuần sụt giảm nguồn cung thứ 5 liên tiếp.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của The Price Futures Group, Phil Flynn nói với MarketWatch: Chúng tôi đang bắt đầu thấy nguồn cung bị thắt chặt và đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi thấy thị trường tăng trưởng mạnh mẽ như vậy. Nhu cầu xăng dầu đang quay trở lại nhanh hơn nhiều so với cung, điều này sẽ hỗ trợ giá trong thời gian tới.

Trước đó, thị trường dầu thế giới cũng chịu áp lực nhẹ bởi thông tin Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tính họp bàn nới sản lượng bắt đầu từ tháng 8. Các nhà phân tích cho rằng “Nga ám chỉ họ muốn tăng sản lượng”, nhưng Ả Rập Xê Út có thể “khá hài lòng với giá cả và vị trí của họ”. Ả Rập Xê Út có thể “tăng sản lượng để chiếm thị phần và ngăn chặn sự phá vỡ các thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nước khác trong nhóm OPEC”.

Ngày 24.6, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước như sau: xăng E5 RON92 19.048 đồng/lít; xăng RON95 20.164 đồng/lít; dầu diesel 15.448 đồng/lít; dầu hỏa 14.412 đồng/lít; dầu mazut 14.954 đồng/kg.