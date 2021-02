Giá xăng dầu hôm nay 26.2.2021: Neo mức cao nhất của 14 tháng qua

Đà giảm nhẹ này được giới phân tích trên MarketWatch cho là động thái chốt lời sau đà leo dốc liên tiếp của giá dầu trong 3 ngày qua. Các phân tích cũng cho thấy, dự trữ dầu thô tại Mỹ có thể tăng trong những tuần tới khi sản lượng phục hồi khá nhanh. Trên thực tế, thị trường dầu đã được cải thiện trong những tuần gần đây. Giá dầu Brent đã phục hồi lên hơn 67 USD/thùng, dầu WTI cũng được giao dịch trên 63 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất trong hơn một năm qua.

Theo Bloomberg, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nhà sản xuất đồng minh, bao gồm Nga (gọi chung là OPEC+) dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 4.3 tới. Mục đích sẽ thảo luận về việc nới lỏng cắt giảm sản lượng từ tháng 4 này hay không. Lý do giá dầu đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn cho rằng, nên tiếp tục siết cắt giảm sản lượng cho đến khi thị trường phục hồi bền vững hơn do nhu cầu chưa mạnh. Hiện tại, OPEC+ đang hạn chế sản lượng ở mức hơn 7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Trong hai tháng 2 và tháng 3, Nga tăng sản lượng thêm 65.000 thùng mỗi ngày và Kazakhstan thêm 10.000 thùng mỗi ngày. Bên cạnh đó, Ả Rập Xê Út tuyên bố tự nguyện cắt giảm thêm 1 triệu thùng mỗi ngày bên cạnh hạn ngạch của mình trong 2 tháng 2 và 3. Các nhà phân tích của Bank of America mới đây còn đưa ra dự đoán giá dầu có thể tăng kỷ lục lên tới 100 USD/thùng (mức giá này từng được thiết lập vào năm 2014). Sở dĩ chuyên gia dám “đặt cược” vào đà leo dốc mạnh của giá dầu trong năm nay do thấy dịch Covid-19 đang có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với nỗ lực cắt giảm nguồn cung của OPEC+.