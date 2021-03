Giá xăng dầu hôm nay 26.3.2021: Dầu thô WTI của Mỹ rớt dưới mốc 60 USD/thùng

Sáng 26.3, dầu thô ngọt nhẹ WTI tiến 1%, giao dịch ngưỡng 59,2 USD/thùng, dầu Brent cũng tiến mức tương đương, giao dịch quanh mức 62,3 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch khuya 25.3, dầu Brent giảm 3,8% xuống 61,95 USD/thùng, dầu WTI của Mỹ giảm 4,3% xuống 58,56 USD/thùng.

Cả hai hợp đồng này lao dốc liên tục trong 2 ngày qua sau khi một con tàu bị mắc cạn ở kênh đào Suez , một trong những tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới. Cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết đã phải tạm dừng hoạt động giao thông trong khi 8 tàu kéo hoạt động để giải cứu con tàu. Trên Reuters, Phó Chủ tịch của Công ty nghiên cứu thị trường Wood Mackenzie, ông Ann-Louise Hittle, cho biết việc dầu thô hoặc các sản phẩm dầu thô bị trì hoãn vài ngày qua kênh đào Suez đến châu Âu và Mỹ sẽ không gây ảnh hưởng kéo dài đến giá cả ở thị trường này. Tuy nguồn cung dầu chở đến châu Âu bị gián đoạn trong ngắn hạn, nhưng hiện tại nhu cầu dầu đang thấp do các biện pháp phong tỏa mới.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn 4 nguồn tin cho rằng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) dự kiến sẽ tiếp tục giảm cung vào tháng 5 tới trong cuộc họp ngày 1.4 tới đây do những lo ngại về nhu cầu và giá dầu suy giảm.

Ở trong nước, Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ bọc ống, xây lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, phục vụ các doanh nghiệp thượng nguồn vừa công bố báo cáo thường niên năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 90 tỉ đồng năm nay, giảm tới 87% so với thực hiện năm trước. Sau năm 2020, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 2017 thì năm 2021, công ty này đã dự kiến lỗ hơn 12 tỉ đồng trong bối cảnh giá dầu liên tục tăng từ cuối tháng 4.2020 đến nay. Lý do, năm nay do không có dự án dầu khí nào trong năm nay. Năm báo lỗ gần nhất của doanh nghiệp là năm 2015 với khoản lỗ gần 54 tỉ đồng.

Ngày 26.3, theo niêm yết giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 17.722 đồng/lít; xăng RON95 18.881 đồng/lít; dầu diesel 14.401 đồng/lít; dầu hỏa 13.173 đồng/lít; dầu mazut 13.769 đồng/kg…