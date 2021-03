Giá xăng dầu hôm nay 31.3.2021: Suy giảm sau khi kênh đào Suez thông thương lại

Ngày 31.3, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch ngưỡng 60,6 USD/thùng, dầu Brent ở mức 64,3 USD/thùng. Cả hai hợp đồng này giảm 1,3 - 1,6% kết thúc phiên khuya 30.3.

Theo một số phân tích, giá dầu vẫn có xu hướng giảm do nhiều tàu dầu trên kênh đào Suez đã có thể lưu thông sau khi chiếc tàu Ever Given dài 400 m được cứu hộ di chuyển trở lại. Hàng trăm tàu chở hàng đã được giải phóng đi qua tuyến kênh này theo 2 hướng ngay sau đó. Ngày 31.3, mọi phân tích của thị trường tập trung vào cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vào đầu tháng 4 này. Giới phân tích kỳ vọng nhóm này sẽ gia hạn cắt giảm nguồn cung do triển vọng nhu cầu mờ nhạt. Bên cạnh đó, thông tin tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh cũng gây áp lực lên giá dầu. Báo cáo của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy, trong tuần kết thúc ngày 26.3, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 3,91 triệu thùng, cao hơn rất nhiều con số dự báo 107.000 thùng được đưa ra trước đó.