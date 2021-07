Giá xăng dầu hôm nay 31.7.2021: Tăng 2% trong tuần

Ngày 31.7, hai hợp đồng dầu thô tăng giảm trái chiều. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tiến 19 cent lên 73,81 USD/thùng, dầu Brent lại lùi 19 cent về mức 75,22 USD/thùng. Trong tuần nay, giá dầu tăng khoảng 2% so với tuần trước.

Trong khi thị trường lo ngại trước việc Quỹ Tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng tại các nước châu Á, giá dầu theo đó giảm mạnh vài phiên trong tuần, giá dầu ngày 31.7 lại được hỗ trợ bởi thông tin tăng trưởng kinh tế tích cực từ châu Âu. Dữ liệu mới được công bố về chỉ số GDP tại các nước châu Âu đều tăng tích cực. GDP quý 2 của Pháp tăng 0,9%, cao hơn mức dự báo 0,1%; GDP quý 2 của Tây Ban Nha tăng gần 20% so cùng kỳ, của Ý tăng 17,3%... Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu hôm nay bị kìm hãm do dữ liệu tăng trưởng kinh tế tại Mỹ lại có dấu hiệu chậm lại, GDP quý 2 của Mỹ chỉ tăng 6,5% so với quý 1 và thấp hơn nhiều con số dự báo 8,5% trước đó. Dự báo số trợ cấp thất nghiệp là khoảng 380.000 người trong tuần, nhưng tuần qua vọt lên mức 400.000 đơn, cao hơn dự báo.