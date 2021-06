Giá xăng dầu hôm nay 5.6.2021: Vọt lên mức cao nhất trong 3 năm qua

Ngày 5.6, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, dầu WTI tiến 1,18% lên 69,62 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, hợp đồng này đã có lúc lên đến 69,76 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 10.2018. Tương tự, dầu Brent tiến 0,8% lên 71,89 USD/thùng. Trong phiên, hợp đồng này đã đạt mức cao nhất là 72,17 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 5.2019.

Như vậy, dầu Brent ghi nhận mức tăng 3,2% trong tuần qua, còn dầu WTI vọt 5%. Đây là tuần tăng thứ 2 liên tiếp của cả 2 hợp đồng này.

Giá dầu ngày 5.6 tăng mạnh trong bối cảnh thị trường tiếp nhận nhiều thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ. Báo cáo được Bộ Lao động Mỹ phát đi ngày 4.6 cho thấy, trong tháng 5, Mỹ đã có thêm 559.000 việc làm phi nông nghiệp. Con số này tuy thấp hơn mức dự đoán 671.000 của Dow Jones nhưng đã gấp đôi con số 278.000 của tháng 4. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cùng giảm từ mức 6,1% của tháng 4 xuống còn 5,8% trong tháng 5, thấp hơn con số ước tính 5,9% được đưa ra trước đó. Còn các nhà kinh tế do Reuters thăm dò đã dự báo tuyển dụng khối tư nhân sẽ tăng thêm 650.000 việc làm. Như vậy, nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh mẽ trong bối cảnh nền kinh tế đang mở cửa nhanh chóng trở lại, tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy, tình trạng thiếu nhân công và nguyên liệu thô tiếp tục tăng cao.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, kế hoạch phục hồi của Chính phủ đã đúng hướng, giúp Mỹ vượt cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 100 năm qua. “Đây là tiến bộ, tiến bộ lịch sử,” ông nói trong một bài phát biểu ngày 4.6 và cho rằng kế hoạch giải cứu Mỹ trị giá 1.900 tỉ USD của mình không chỉ giúp mọi người trở lại làm việc mà còn giúp giảm thiểu tình trạng nhiễm Covid-19 và nạn đói trong khi tăng cường tiêm chủng, tiền lương và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Tổng thống Mỹ lạc quan nhấn mạnh: “Nước Mỹ cuối cùng cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại”.

Giá dầu hôm nay cũng được hỗ trợ mởi bởi thông tin dự trữ dầu thô Mỹ giảm mạnh. Theo dữ liệu được Cơ quan Dầu khí Mỹ công bố ngày 2.6, dự trữ dầu thô của nước này đã giảm hơn 5 triệu thùng trong tuần trước. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu ngày 5.6 cũng bị hạn chế đáng kể bởi lo ngại dịch Covid-19 tái bùng phát ở các nước châu Âu khi các quốc gia này tiến hành mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế

Trong nước, theo số liệu cập nhật từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 5, xuất khẩu dầu thô của Việt Nam tăng gần 46% so với tháng trước, đạt 144 triệu USD. Lượng dầu thô xuất khẩu trong 5 tháng ước đạt 1.280 triệu tấn, trị giá ước đạt 631 triệu USD, giảm 39,1% về lượng và giảm 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Về nhập khẩu, tháng 5, cả nước nhập khoảng 800.000 tấn xăng dầu các loại, tăng 9,1% so với tháng trước và trị giá là 450 triệu USD, tăng 15%. Lũy kế 5 tháng, cả nước nhập 3,6 triệu tấn xăng dầu, trị giá ước đạt 1,9 tỉ USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 41,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Ngày 5.6, giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước như sau: xăng E5 RON92 18.426 đồng/lít, xăng RON95 19.531 đồng/lít, dầu diesel 14.774 đồng/lít, dầu hỏa 13.825 đồng/lít, dầu mazut 14.279 đồng/kg.