Giá xăng dầu hôm nay 9.11.2020: Bật tăng lên lại mốc 40 USD/thùng

Thông tin trên Reuters, Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) có thể trì hoãn kế hoạch nới lỏng sản lượng từ đầu năm tới do nhu cầu thị trường vẫn chưa thấy dấu hiệu tích cực. Nhiều đợt phong tỏa vì dịch Covid-19 gia tăng tại nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ đang giảm nỗ lực khôi phục sản lượng của các quốc gia khai thác dầu mỏ. Trong khi đó, một báo cáo mới đây về thị trường tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới là Trung Quốc cho thấy, trong tháng 10, nhập khẩu dầu thô của quốc gia này giảm gần 5% so với tháng 9, ở mức 10,96 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn 560.000 thùng mỗi ngày so với tháng 9. Nhập khẩu dầu của Trung Quốc đã giảm liên tục trong mấy tháng gần đây, từ mức kỷ lục 13 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 6.2020, giảm dần từ tháng 8, tháng 9 và đến nay chưa tới 11 triệu thùng/ngày. Theo các nhà phân tích, trong quý 4/2020, Trung Quốc sẽ không tăng mạnh nhập khẩu dầu nữa do kho dự trữ dầu quốc gia đã đầy. Dự kiến, quý 4 năm nay, nhập khẩu dầu của Trung Quốc có thể giảm gần 15% so với quý 3, tương đương giảm 1,7 triệu thùng/ngày.