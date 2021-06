Giá xăng dầu hôm nay 9.6.2021: Dầu thô Mỹ vọt trên mốc 70 USD/thùng

Ngày 9.6, cả hai hợp đồng dầu thô tiếp tục tăng sau khi kết thúc phiên khuya 8.6 tăng vọt. Dầu thô WTI của Mỹ hôm nay (9.6) giao dịch ở ngưỡng 70,3 USD/thùng, tăng gần 0,3%; dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng mức tương đương, giao dịch ở ngưỡng 72,4 USD/thùng.

Các nhà phân tích trên MarketWatch cho rằng, ngay cả khi có một vài thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đi chăng nữa, vẫn còn “một chặng đường dài ở phía trước” và những người kỳ vọng nguồn cung dầu được bơm thêm sẽ thất vọng. Ngay sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, dầu thô WTI của Mỹ giao dịch đóng cửa trên 70 USD/thùng, tăng hơn 1,2%. MarketWatch cho biết, đây là mức đóng cửa cao nhất của dầu WTI kể từ ngày 16.10.2018.

Ngoài ra, tuy số liệu cho thấy lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu tháng 5 giảm mạnh đến 14,6%, song kim ngạch nhập khẩu hàng hóa nói chung của quốc gia đông dân nhất thế giới lại tăng vọt hơn 51% trong tháng 5 so cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu cũng tăng 28%. Điều này khiến các nhà đầu tư kỳ vọng hoạt động nhập khẩu dầu thô trong thời gian tới sẽ tăng do kỳ bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu cũng đã kết thúc.

Trong nước, thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn trong 5 tháng đầu năm đã “vượt mức kế hoạch”. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế tăng gấp 3 lần so cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn trong 5 tháng đạt 227.300 tỉ đồng, vượt 14% kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 15.300 tỉ đồng, vượt hơn 2,3 lần kế hoạch 5 tháng và tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2020. PVN thông tin tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, kiểm soát được lượng hàng tồn kho.